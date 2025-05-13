نتنياهو يؤكد: من المستحيل أن نوقف الحرب في غزة حتى تُهزم حماس

تل أبيب - (أ ب)

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه من المؤكد أن إسرائيل لن توقف حربها في غزة، حتى لو تم التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح المزيد من الأسرى.

ومن المرجح أن تعقد تصريحات نتنياهو المحادثات حول وقف إطلاق نار جديد بدا أنه يكتسب زخما بعدما أطلقت حماس سراح آخر رهينة أمريكية على قيد الحياة أمس الاثنين في بادرة حسن نية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي يزور المنطقة، وذلك بدون أي اتفاق مع إسرائيل.

وفي تصريحات نشرها مكتبه اليوم الثلاثاء خلال زيارة لجنود مصابين في اليوم السابق، قال نتنياهو إن القوات الإسرائيلية على بعد أيام فقط من تصعيد القوة الذي وعدت به وستدخل غزة "بقوة كبيرة لإكمال المهمة، وهي تعني تدمير حماس".

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي إن أي اتفاق لوقف إطلاق النار سيتم التوصل إليه سيكون مؤقتا، وتابع "إذا قالت حماس إنها ستطلق سراح المزيد من الأسرى، سنأخذهم، ثم سندخل، و لكن من المستحيل أن نوقف الحرب... يمكننا أن نوقف إطلاق النار لفترة زمنية معينة، لكننا سوف نمضي حتى النهاية".

وقد قالت حماس إنها ستطلق سراح الرهائن المتبقين فقط مقابل إطلاق سراح المزيد من السجناء الفلسطينيين ووقف دائم لإطلاق النار وانسحاب إسرائيل من غزة. وكان النزاع حول إمكانية إنهاء الحرب هو العقبة الرئيسية في المفاوضات المستمرة منذ أكثر من عام.