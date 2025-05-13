رفع العقوبات عن سوريا والإعلان عن صفقات كبرى.. ماذا حدث أثناء زيارة ترامب للسعودية؟

القاهرة- مصراوي

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفع العقوبات المفروضة على سوريا، مانحاً البلاد شريان حياة مالي بعد أن شهدت حملة عسكرية خاطفة أطاحت بنظام الأسد أواخر العام الماضي.

وقال ترامب خلال كلمة في منتدى للاستثمار في العاصمة السعودية الرياض، وهي المحطة الأولى في جولته الخليجية التي تستغرق أربعة أيام: "سأصدر أمراً بوقف العقوبات على سوريا. الآن حان وقتهم للتألق. سنرفعها بالكامل".

ومن المقرر أن يلتقي ترامب بالرئيس السوري الجديد أحمد الشرع يوم الأربعاء في الرياض، في لقاء وصفه البيت الأبيض بأنه "تحية سريعة".

جاء الإعلان بعد يوم أول حافل في زيارة ترامب للمنطقة، حيث وقع صفقات استثمارية بقيمة 300 مليار دولار مع السعودية، مع هدف لمضاعفة هذا الرقم خلال أربع سنوات. كما امتدح ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، قائلاً: "سنظل دائماً أصدقاء".

وأكد ترامب دعمه لتطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل في الوقت الذي تراه المملكة مناسباً، رغم استمرار الحرب في غزة وعدم اقتراب الفلسطينيين من الحصول على حكم ذاتي.

كما وجه الرئيس الأمريكي تهديداً لإيران بشأن برنامجها النووي، قائلاً: "افعلوا ما عليكم، العرض لن يستمر طويلاً. إن لم تتوقفوا عن العمل النووي، فستواجهون أقصى درجات الضغط".

وقال ترامب خلال كلمته في منتدى الاستثمار السعودي: "فيما يخص إيران، لم أؤمن يومًا بوجود أعداء دائمين. أنا مختلف عما يظنه الكثيرون. لا أحب الأعداء الدائمين. أحيانًا تحتاج إلى أعداء لإنجاز المهمة، ويجب أن تقوم بها بالشكل الصحيح. الأعداء يمنحونك الدافع".

وأضاف: "أريد إبرام اتفاق مع إيران. يمكنني فعل ذلك. سأكون سعيدًا جدًا إذا تمكنا من جعل منطقتكم والعالم مكانًا أكثر أمانًا".

صفقات لا تتوقف

ركز ترامب في يومه الأول على الطبيعة "الصفقية" للعلاقات الأمريكية الخليجية، مشدداً على أن تدفق الأموال إلى الاقتصاد الأمريكي هو الضامن الرئيسي لبقاء واشنطن منخرطة في المنطقة.

وقال ترامب: "لقد حققتم معجزة حديثة، بالطريقة العربية... لقد أظهرتم للعالم طريقاً نحو مجتمعات آمنة ومنظمة، مع تحسين جودة الحياة، والنمو الاقتصادي، وتوسيع الحريات الشخصية".

وحطت طائرة "إير فورس وان" في مطار الملك خالد الدولي وسط استعراض جوي لمقاتلات F-15 سعودية. استقبل ولي العهد ترامب بسجاد بلون الخزامى، في مشهد احتفالي مهيب.

رافق ترامب وفد أمريكي رفيع المستوى ضم وزير الخارجية ماركو روبيو ووزير الدفاع بيت هيغسث. كما حضر الاستقبال شخصيات بارزة مثل الملياردير إيلون ماسك ورئيس الفيفا جياني إنفانتينو.

التطبيع مع إسرائيل

ورغم عدم وجود زيارة لإسرائيل ضمن جدول الجولة، شدد ترامب على رغبته في انضمام السعودية إلى اتفاقيات أبراهام. وقال: "سيكون يوماً مميزاً في الشرق الأوسط عندما تنضم السعودية إلينا... وستفعلون ذلك في الوقت المناسب".

لكن المملكة ترفض حالياً هذه الخطوة ما لم يتحقق وقف دائم لإطلاق النار في غزة، ويُطرح حل حقيقي لدولة فلسطينية.

على الهامش، يواجه ترامب انتقادات بشأن استفادته المالية من علاقاته مع دول الخليج، ومنها مناقشات تتعلق بقبول طائرة فاخرة من قطر كبديل لطائرة "إير فورس وان".

تشير تقارير إلى أن صفقات بيع أسلحة متقدمة للسعودية، مثل صواريخ جو-جو وأسلحة دقيقة، نالت الضوء الأخضر من وزارة الخارجية. في الوقت نفسه، يُتوقع أن تحصل قطر على صفقة مقاتلات F-15، بينما تسعى الإمارات لإحياء صفقة F-35 المجمدة منذ إدارة بايدن.

ويختتم ترامب زيارته للرياض بكلمة أمام قمة مجلس التعاون الخليجي صباح الأربعاء، ثم يتوجه إلى الدوحة للقاء أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، على أن تختتم الجولة في الإمارات التي تعهدت باستثمار 1.4 تريليون دولار في الاقتصاد الأمريكي خلال عقد.