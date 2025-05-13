إعلان

"من يهددنا سيواجه الدمار".. ترامب يحذر: لدينا أقوى جيش في العالم

08:43 م الثلاثاء 13 مايو 2025

دونالد ترامب

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة لديها أقوى جيش في العالم كما أنها تمتلك أفضل الأسلحة، مشيرًا إلى أن من يحاول أن يهددها أو يهدد شركائها سيواجه الدمار.

وأضاف "ترامب"، خلال كلمته في منتدى الاستثمار الأمريكي السعودي، أن مستويات التجنيد في الجيش الأمريكي اليوم هي الأعلى منذ 30 عاما، مشيرًا إلى أن عدد الأمريكيين الذين يرون أن دولتنا تسير على المسار الصحيح أصبح كبيرا.

وتابع: أيام البؤس الاقتصادي تحت الإدارة السابقة انتهت وصرنا اليوم الدولة الأقوى من الناحية الاقتصادية إذا استثنينا السعودية.

واختتم الرئيس الأمريكي تصريحاته بالتأكيد على استعداده لإنهاء النزاعات القديمة وبناء شراكات جديدة من أجل عالم أفضل وأكثر استقرارا، مشيرًا إلى أنه لا يؤمن بوجود أعداء دائمين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الولايات المتحدة منتدى الاستثمار الأمريكي السعودي الجيش الأمريكي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان