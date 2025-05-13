"من يهددنا سيواجه الدمار".. ترامب يحذر: لدينا أقوى جيش في العالم

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة لديها أقوى جيش في العالم كما أنها تمتلك أفضل الأسلحة، مشيرًا إلى أن من يحاول أن يهددها أو يهدد شركائها سيواجه الدمار.

وأضاف "ترامب"، خلال كلمته في منتدى الاستثمار الأمريكي السعودي، أن مستويات التجنيد في الجيش الأمريكي اليوم هي الأعلى منذ 30 عاما، مشيرًا إلى أن عدد الأمريكيين الذين يرون أن دولتنا تسير على المسار الصحيح أصبح كبيرا.

وتابع: أيام البؤس الاقتصادي تحت الإدارة السابقة انتهت وصرنا اليوم الدولة الأقوى من الناحية الاقتصادية إذا استثنينا السعودية.

واختتم الرئيس الأمريكي تصريحاته بالتأكيد على استعداده لإنهاء النزاعات القديمة وبناء شراكات جديدة من أجل عالم أفضل وأكثر استقرارا، مشيرًا إلى أنه لا يؤمن بوجود أعداء دائمين.