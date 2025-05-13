"الوقت قد حان للاختيار".. ترامب يوجه رسالة شديدة اللهجة لإيران

القاهرة- مصراوي

وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسالة شديدة اللهجة إلى إيران، في وقت لا تزال فيه مفاوضات بلاده معها جارية، واصفًا المرحلة الحالية بأنها "وقت الاختيار"، ومؤكدًا أن على إيران أن تدرك أنها "لن تمتلك سلاحًا نوويًا أبدًا".

وقال ترامب خلال كلمته في منتدى الاستثمار السعودي: "فيما يخص إيران، لم أؤمن يومًا بوجود أعداء دائمين. أنا مختلف عما يظنه الكثيرون. لا أحب الأعداء الدائمين. أحيانًا تحتاج إلى أعداء لإنجاز المهمة، ويجب أن تقوم بها بالشكل الصحيح. الأعداء يمنحونك الدافع".

وأضاف: "أريد إبرام اتفاق مع إيران. يمكنني فعل ذلك. سأكون سعيدًا جدًا إذا تمكنا من جعل منطقتكم والعالم مكانًا أكثر أمانًا".

وقد جرت أربع جولات من المحادثات، كان آخرها يوم الأحد، بقيادة المبعوث الخاص لترامب إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، وبوساطة سلطنة عُمان، مع خطط لمواصلة المفاوضات.

لكن ترامب كرر تحذيراته السابقة بأن الفشل في التوصل إلى اتفاق سيقابل بـ"أقصى درجات الضغط" من جانب الولايات المتحدة.

وقال:"إذا رفضت القيادة الإيرانية غصن الزيتون هذا واستمرت في مهاجمة جيرانها، فلن يكون أمامنا خيار سوى فرض ضغط هائل وشامل، واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لمنع النظام من امتلاك سلاح نووي على الإطلاق. إيران لن تمتلك سلاحًا نوويًا".

كما طرح ترامب البديل قائلاً إنه سيكون هناك "مستقبل أكثر إشراقًا بكثير" في حال تم التوصل إلى اتفاق.

وأضاف: "لن نسمح أبدًا بأن تتعرض أمريكا وحلفاؤها لتهديد بالإرهاب أو بهجوم نووي. الخيار الآن بأيديهم، هذا العرض لن يستمر إلى الأبد. الوقت للاختيار هو الآن — الآن".

وتطرق ترامب في حديثه إلى الخليج الفارسي قائلا: "إن كارثة تتكشف في الخليج الفارسي، قبل أن يضيف مستذكرًا: "أرادوا تسميته خليج إيران".

وفي سياق متصل، أفادت تقارير سابقة لشبكة CNN، أن إدارة ترامب كانت تدرس تغيير التسمية الرسمية المستخدمة في الولايات المتحدة من "الخليج الفارسي" إلى "الخليج العربي" أو "خليج الجزيرة العربية"، بحسب ما نقله مسؤولان مطلعان على المناقشات. ولم تُتخذ بعد قرارات نهائية حول توقيت إعلان هذا التغيير.

وتجدر الإشارة إلى أن الدول العربية طالما دعت إلى تغيير اسم هذا الممر المائي الواقع جنوب إيران ليعكس الهوية العربية للمنطقة، في حين تُصر طهران على استخدام الاسم التاريخي "الخليج الفارسي" وتعارض بشدة أي محاولة لتغييره. تصريحات ترامب تعكس إدراكًا لحساسية هذا الجدل الجغرافي والسياسي المتجذر منذ عقود.