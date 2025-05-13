ترامب: نريد أن يُعرف الشرق الأوسط بالتجارة وليس بالفوضى والإرهاب

وكالات

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن أمله أن يُعرف الشرق الأوسط بالتجارة وليس الفوضى وبتصدير التكنولوجيا وليس الإرهاب، مشيرًا إلى أن ما يحدث في المنطقة معجزة حديثة على الطريقة العربية.

وأكد الرئيس الأمريكي خلال كلمته في منتدى الاستثمار الأمريكي السعودي، أن عودته إلى المملكة العربية السعودية تُعد "شرفاً عظيماً" بالنسبة له، مشيداً بحفاوة الاستقبال الذي حظي به منذ لحظة وصوله.

أشار ترامب إلى أن العلاقات بين الرياض وواشنطن أصبحت "أقوى من أي وقت مضى"، مؤكداً أنها ماضية نحو المزيد من التعاون والتنسيق، كما أثنى على التحولات الكبيرة التي شهدتها المملكة خلال الأعوام الماضية.