ترامب: الأمير محمد بن سلمان رجل عظيم لا مثيل له وأنا أحبه

وكالات

أشاد الرئيس دونالد ترامب بولي العهد محمد بن سلمان، بأنه أحد أعظم شركاء الولايات المتحدة في العالم، مضيفًا: "ليس لدينا من هو أقوى ولا أحد يُضاهي الرجل الذي أمامي، إنه أعظم ممثل لكم، ولو لم أكن أحبه، لخرجتُ من هنا بسرعة، إنه يعرفني جيدًا، أنا أحبه، أحبه كثيرًا، أحبه كثيرًا".

قال الرئيس دونالد ترامب، خلال كلمته في منتدى الاستثمار الأمريكي السعودي: "سنجعل علاقتنا بالسعودية أقوى"، وأضاف: لن أنسى الضيافة الاستثنائية أبداً التي أكرمني بها الملك سلمان قبل 8 سنوات"، مجدداً التأكيد في الوقت ذاته بأن زيارته إلى الرياض زيارة تاريخية.