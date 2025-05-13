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ترامب لـ"بن سلمان": هل تنام في الليل يا محمد؟ وولى العهد يرد

07:31 م الثلاثاء 13 مايو 2025

الأمير محمد بن سلمان ودونالد ترامب

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وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إن مسيرة التحول التي حدثت في السعودية على مدار الأعوام الأخيرة مذهلة، مضيفًا: "لم أشهد في حياتي مثيلا لها".

وخلال منتدى الاستثمار الأمريكي السعودي، أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بجهود ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، قائلاً ممازحاً: "محمد، هل تنام في الليل؟"، ليرد ولي العهد بابتسامة: "أحاول".

وأضاف ترامب: "يا له من عمل عظيم قمت به، أعتقد أنك مثلنا، تتقلب ليلاً وأنت تفكر في سبل تحسين حياة شعبك، أولئك الذين لا ينامون هم من يصلون إلى الأرض الموعودة، لقد قمت بعمل رائع حقاً".

وتابع: "لدينا شركاء عظماء في العالم، لكن ليس لدينا من هو أقوى ولا أحد يُضاهي الرجل الذي أمامي، إنه أعظم ممثل لكم، ولو لم أكن أحبه، لخرجتُ من هنا بسرعة، إنه يعرفني جيدًا، أنا أحبه، أحبه كثيرًا، أحبه كثيرًا".

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دونالد ترامب الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي زيارة ترامب للسعودية منتدى الاستثمار الأمريكي السعودي
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