ترامب لـ"بن سلمان": هل تنام في الليل يا محمد؟ وولى العهد يرد

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إن مسيرة التحول التي حدثت في السعودية على مدار الأعوام الأخيرة مذهلة، مضيفًا: "لم أشهد في حياتي مثيلا لها".

وخلال منتدى الاستثمار الأمريكي السعودي، أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بجهود ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، قائلاً ممازحاً: "محمد، هل تنام في الليل؟"، ليرد ولي العهد بابتسامة: "أحاول".

وأضاف ترامب: "يا له من عمل عظيم قمت به، أعتقد أنك مثلنا، تتقلب ليلاً وأنت تفكر في سبل تحسين حياة شعبك، أولئك الذين لا ينامون هم من يصلون إلى الأرض الموعودة، لقد قمت بعمل رائع حقاً".

الرئيس ترامب : "محمد، هل تنام في الليل؟".



ولي العهد محمد بن سلمان : "أحاول".



الرئيس ترامب : "يا له من عمل قمت به، أعتقد إنك تتقلب مثل معظمنا بالليل حول كيفية تحسين المعيشة في بلدك، أؤلئك الذين لا ينامون هم من سيأخذونك إلى الأرض الموعودة، يا لهد من عمل عظيم قمت به". pic.twitter.com/q1sFLjz1Wb — 🇺🇸محمد|MFU (@mfu46) May 13, 2025

وتابع: "لدينا شركاء عظماء في العالم، لكن ليس لدينا من هو أقوى ولا أحد يُضاهي الرجل الذي أمامي، إنه أعظم ممثل لكم، ولو لم أكن أحبه، لخرجتُ من هنا بسرعة، إنه يعرفني جيدًا، أنا أحبه، أحبه كثيرًا، أحبه كثيرًا".