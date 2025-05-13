"ستقومون بذلك".. ترامب يتحدث عن التطبيع بين السعودية وإسرائيل وسط صمت الحضور

القاهرة- مصراوي

ساد الصمت بين الحضور عندما عبّر ترامب عن "رغبته الشديدة" في أن تنضم السعودية قريبًا إلى "اتفاقيات أبراهام"، وهي الاتفاقيات التي وُقعت عام 2020 وأقامت بموجبها كل من الإمارات والبحرين علاقات دبلوماسية مع إسرائيل.

ما يُعرف بـ"التطبيع" مع إسرائيل لا يحظى بشعبية لدى السعوديين، بحسب استطلاعات الرأي، كما يشترط المسؤولون السعوديون أن يكون أي اتفاق من هذا النوع مرتبطًا بإقامة دولة فلسطينية.

قال ترامب: "ستقومون بذلك في الوقت المناسب... وهذا ما أريده أنا، وهذا ما تريدونه أنتم أيضًا".

وبدأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلقاء كلمته في منتدى الاستثمار الأمريكي-السعودي، المنعقد في العاصمة السعودية الرياض.

تأتي كلمة ترامب ضمن جولته في الشرق الأوسط، والتي تُعد أولى زياراته الدولية الكبرى، وتشمل لقاءات مع قادة السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة.

وقد وقّعت إدارة ترامب بالفعل عددًا من الاتفاقيات الجديدة مع الحكومة السعودية، من بينها اتفاقيات تتعلق بالتعاون العسكري. ومن المقرر لاحقًا أن يقوم الرئيس بجولة في موقعي الدرعية والطريف المُدرجين على قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو، قبل أن يحضر مأدبة عشاء رسمية مع ولي العهد السعودي.

ويشارك في المنتدى أيضًا الملياردير التكنولوجي إيلون ماسك، الذي حضر بصفته الرئيس التنفيذي لشركة تسلا.