ولي العهد السعودي: نطمح لرفع حجم الشراكة مع الولايات المتحدة إلى تريليون دولار

وكالات

أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أن المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية تجمعهما علاقات عميقة، مشيراً إلى أن البلدين يعملان على تعزيز الشراكة الاستراتيجية في مختلف المجالات.

وأعلن ولي العهد خلال كلمته في منتدى الاستثمار الأمريكي السعودي، عن العمل على فرص شراكة تُقدّر بـ600 مليار دولار مع الولايات المتحدة، تشمل قطاعات متعددة، مؤكداً تطلع المملكة إلى رفع قيمة هذه الشراكة إلى تريليون دولار مستقبلاً.

وأوضح الأمير بن سلمان أن الولايات المتحدة تُعد أحد أكبر الشركاء الدوليين في تحقيق رؤية المملكة 2030، مشيداً بدور الشركات الأمريكية في دعم مسيرة التحول الاقتصادي والتنمية المستدامة في السعودية.

وأشار ولي العهد إلى أن الاقتصاد السعودي يُعد اليوم من بين الاقتصادات الأسرع نمواً في منطقة الشرق الأوسط، لافتاً إلى أن المملكة نجحت في خفض نسبة البطالة إلى أدنى مستوياتها في تاريخها، في إنجاز يعكس فعالية الإصلاحات الاقتصادية الجارية.

وأكد سموه أن الشراكة السعودية الأمريكية تستند إلى مصالح مشتركة ورؤية موحدة للمستقبل، داعياً إلى مزيد من التعاون والاستثمار في المجالات الحيوية التي تخدم البلدين والمنطقة بأكملها.