ترامب: العلاقات الأمريكية السعودية أكثر قوة من أي وقت مضى وستبقى هكذا

وكالات

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن أن زيارته مجددًا إلى المملكة العربية السعودية تمثل "شرفاً عظيماً"، مشيراً إلى حفاوة الاستقبال الذي لقيه.

وقال ترامب خلال كلمته في منتدى الاستثمار الأمريكي السعودي، إن العلاقات بين الولايات المتحدة والسعودية "أقوى من أي وقت مضى"، مؤكداً أنها ستستمر بهذه القوة في المستقبل، مشيداً بالتطورات التي شهدتها المملكة خلال السنوات الأخيرة.

وأضاف: "ثمة فرق كبير بين زيارتي الأولى وزيارتي هذه"، موضحاً أن الرياض باتت مركزاً عالمياً للأعمال والتكنولوجيا المتقدمة.

وأشاد ترامب بالتحول الذي تشهده المنطقة تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، واصفاً إياه بـ"التحول الكبير والرائع".

وأكد الرئيس الأمريكي أن المنطقة باتت أكثر قدرة على مواجهة قوى الإرهاب والتطرف، وختم قائلاً: "من الرائع أن تستضيف السعودية كأس العالم"، مشيداً بجهود المملكة في تنظيم الفعاليات العالمية الكبرى.