مسؤول في البيت الأبيض: من المتوقع أن يلتقي ترامب بالرئيس السوري في الرياض

وكالات

أكد مسؤول في البيت الأبيض، أنه من المتوقع أن يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشكل غير رسمي بالرئيس السوري أحمد الشرع في الرياض غدًا الأربعاء، مشيرًا إلى أنها تعد لحظة مهمة في العلاقات بين الولايات المتحدة وسوريا.

وقال المسؤول في تصريحات نقلتها وكالة "أكسيوس"، إن "الرئيس وافق على إلقاء التحية على الرئيس السوري أثناء وجوده في السعودية غداً".

ووصف البيت الأبيض اجتماعهما، الذي أوردته وكالة أكسيوس لأول مرة، بأنه "مرحبا".

وأشار المسؤول إلى أن اللقاء سيكون أول انخراط لهما، حيث تأمل الإدارة الجديدة في سوريا أن ينظر ترامب في رفع العقوبات المفروضة على البلاد.