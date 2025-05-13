إعلان

مسؤول في البيت الأبيض: من المتوقع أن يلتقي ترامب بالرئيس السوري في الرياض

06:54 م الثلاثاء 13 مايو 2025

دونالد ترامب

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

أكد مسؤول في البيت الأبيض، أنه من المتوقع أن يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشكل غير رسمي بالرئيس السوري أحمد الشرع في الرياض غدًا الأربعاء، مشيرًا إلى أنها تعد لحظة مهمة في العلاقات بين الولايات المتحدة وسوريا.

وقال المسؤول في تصريحات نقلتها وكالة "أكسيوس"، إن "الرئيس وافق على إلقاء التحية على الرئيس السوري أثناء وجوده في السعودية غداً".

ووصف البيت الأبيض اجتماعهما، الذي أوردته وكالة أكسيوس لأول مرة، بأنه "مرحبا".

وأشار المسؤول إلى أن اللقاء سيكون أول انخراط لهما، حيث تأمل الإدارة الجديدة في سوريا أن ينظر ترامب في رفع العقوبات المفروضة على البلاد.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

دونالد ترامب أحمد الشرع سوريا زيارة ترامب للسعودية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان