ترامب يُلقي كلمة في منتدى الاستثمار الأمريكي-السعودي بالرياض

القاهرة -مصراوي

بدأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلقاء كلمته في منتدى الاستثمار الأمريكي-السعودي، المنعقد في العاصمة السعودية الرياض.

تأتي كلمة ترامب ضمن جولته في الشرق الأوسط، والتي تُعد أولى زياراته الدولية الكبرى، وتشمل لقاءات مع قادة السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة.

وقد وقّعت إدارة ترامب بالفعل عددًا من الاتفاقيات الجديدة مع الحكومة السعودية، من بينها اتفاقيات تتعلق بالتعاون العسكري. ومن المقرر لاحقًا أن يقوم الرئيس بجولة في موقعي الدرعية والطريف المُدرجين على قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو، قبل أن يحضر مأدبة عشاء رسمية مع ولي العهد السعودي.

ويشارك في المنتدى أيضًا الملياردير التكنولوجي إيلون ماسك، الذي حضر بصفته الرئيس التنفيذي لشركة X (تويتر سابقًا). ويُذكر أن ماسك يشغل أيضًا منصب مستشار أول للرئيس ترامب، بالإضافة إلى رئاسته لوزارة الكفاءة الحكومية الأمريكية.