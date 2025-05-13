رئيس الوزراء اللبناني يشدّد على ضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية

بيروت - ( د ب أ )

شدّد رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام، خلال لقائه بعد ظهر اليوم الثلاثاء، نائب رئيس أركان الدفاع البريطاني لشؤون الاستراتيجية والعمليات العسكرية، المارشال هارف سميث، على ضرورة الانسحاب الاسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية.



وبحسب بيان لرئاسة مجلس الوزراء ، استقبل الرئيس سلام، بعد ظهر اليوم في السراي الكبير، نائب رئيس أركان الدفاع البريطاني لشؤون الاستراتيجية والعمليات العسكرية، المارشال هارف سميث يرافقه السفير البريطاني في لبنان هاميش كويل، والوفد المرافق.

وشدد الرئيس سلام خلال اللقاء " على ضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية" .

وتناول اللقاء "العلاقات الثنائية بين لبنان والمملكة المتحدة، لا سيما التعاون في المجالين الأمني والعسكري، إضافة إلى البحث في الأوضاع في الجنوب والتطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

يذكر أن إسرائيل لم تلتزم ببنود اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل الذي بدأ تنفيذه في 27 نوفمبر الماضي، ولا تزال قواتها متواجدة في خمس نقاط في جنوب لبنان.