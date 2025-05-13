البيت الأبيض: السعودية ستستثمر 600 مليار دولار في أمريكا

وكالات

قال البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، إن السياسة الاقتصادية التي ينتهجها الرئيس دونالد ترامب تحت مسمى "أمريكا أولا" تضع العامل الأمريكي والأمن القومي بصلب أولويات واشنطن.

وأكد البيت الأبيض، أن الرئيس ترامب قدّم التزاماً تاريخياً بدعم استثمارات سعودية تصل إلى 600 مليار دولار داخل الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن الاتفاقيات تعد محطة تاريخية في العلاقات بين البلدين.

وأشار إلى أن السعودية تعد الشريك الأكبر للولايات المتحدة ببرنامج المبيعات العسكرية مع قضايا نشطة تتجاوز قيمتها 129 مليار دولار.