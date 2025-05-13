البيت الأبيض: سياسة ترامب تضع مصلحة أمريكا أولوية

وكالات

قال البيت الأبيض، الثلاثاء، إن سياسة "أمريكا أولا" الاقتصادية التي يتبعها الرئيس دونالد ترامب تضع العامل الأمريكي والأمن القومي بصلب أولوياتها.

وأشار البيت الأبيض في تصريحات إعلامية، إلى أن السعودية أكبر شريك للولايات المتحدة ببرنامج المبيعات العسكرية مع قضايا نشطة تتجاوز قيمتها 129 مليار دولار.



وأعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية أبرمتا أضخم صفقة مبيعات دفاعية في التاريخ، تُقدّر بنحو 142 مليار دولار، تتضمن تزويد المملكة بأحدث المعدات والخدمات القتالية من أكثر من 12 شركة دفاع أمريكية.



وأوضح أن الاتفاق يشمل استثماراً كبيراً في قطاعي الدفاع والأمن بالسعودية، مستنداً إلى الأنظمة الأمريكية والتدريب المتخصص، مشيراً إلى أن الحزمة تتضمن كذلك برامج تدريب ودعم موسعة لتعزيز قدرات القوات المسلحة السعودية.





