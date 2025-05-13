البيت الأبيض: الولايات المتحدة والسعودية وقعتا أكبر اتفاقية مبيعات دفاعية في التاريخ

وكالات



أعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة والسعودية وقعتا أكبر اتفاقية مبيعات دفاعية في التاريخ بنحو 142 مليار دولار بأحدث المعدات والخدمات القتالية، مشيرًا إلى أن الاتفاقية تتضمن تزويد السعودية بمعدات وخدمات حربية متطورة من أكثر من 12 شركة دفاعية أمريكية.



وأضاف البيت الأبيض، في تصريحات صحفية أن الصفقة تشمل استثمارا كبيرا في الدفاع والأمن للسعودية اعتمادا على الأنظمة والتدريب الأمريكي، لافتًا إلى أن الحزمة تضم أيضا تدريبا ودعما مكثفا لبناء قدرات القوات المسلحة السعودية.

وأوضح أن الاتفاقيات مع السعودية تعزز أمن الطاقة وصناعة الدفاع والريادة التكنولوجية، مشيرًا إلى أن الاتفاقيات مع الرياض تسهل الوصول إلى البنية التحتية العالمية والمعادن الاستراتيجية.

وأكد البيت الأبيض أن الرئيس ترامب يضمن التزاما تاريخيا باستثمار السعودية 600 مليار دولار في الولايات المتحدة، مضيفًا: "الاتفاقيات مع السعودية تاريخية لكلا البلدين وتمثل عصرا ذهبيا جديدا للعلاقات الثنائية".



يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وقع مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في العاصمة الرياض، بعد جلسة عمل طويلة في قصر اليمامة.