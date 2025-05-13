بريطانيا.. شلل يصيب العاصمة لندن بعد انقطاع التيار الكهربائي

وكالات

شهدت العاصمة البريطانية لندن، أمس الاثنين، انقطاعا واسع للتيار الكهربائي تسبب في تعطيل شبكة النقل وخصوصا مترو الأنفاق، ما أدى إلى إعاقة حركة المواطنين في أنحاء العاصمة في فترة الذروة المسائية.

وبدأ الانقطاع الكهربائي قراب الساعة 2:30 مساء في جنوب غرب لندن، مما أدى إلى توقف كامل لخطوط مترو الأنفاق في لندن مثل "بيكرلو" و"واترلو آند سيتي"، بالإضافة إلى تعليق جزئي لخدمات خطوط "جوبيلي"، "نورذرن"، و"إليزابيث"، كما أُغلقت بعض المحطات المركزية مثل "ماربل آرتش" و"كوفنت جاردن"؛ لأسباب تتعلق بالسلامة.

وبحسب صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، خلصت التحقيقات الأولية إلى أن انقطاع التيار سببه خلل في شبكة النقل الكهربائي الوطنية، مما أدى إلى انخفاض مفاجئ في الجهد الكهربائي.

لاحقا، أعلنت شركة "ناشونال جريد"، معالجة الخلل في ثوان، غير أن تأثير الحادث على أنظمة الإشارة الاتصالات في شبكة النقل كان كبيرا.

وأوضحت الصحيفة، أن انقطاع التيار الكهربائي، تسبب في تعطيل واسع النطاق لحركة القطارات، ما أجبر العديد من الركاب على البحث عن وسائل نقل بديلة، فضلا عن تأثر الأعمال التجارية في وسط لندن، حيث أُغلقت بعض المتاجر والمطاعم بسبب انقطاع الكهرباء.

تعليقًا على الحادث، أعربت السلطات البريطانية عن قلقها من تكرار مثل هذه الحوادث، خصوصا بعد انقطاع مماثل في مارس 2025 تسبب في إغلاق مطار هيثرو.

وأكدت الحكومة، أنها فتحت تحقيقا شاملا في الحادث، بالتعاون مع الجهات المعنية لتحديد الأسباب واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الانقطاعات في المستقبل.