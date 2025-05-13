ترامب: أنا والأمير بن سلمان نكن لبعضنا الكثير من الود

وكالات

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال زيارته اليوم إلى المملكة العربية السعودية، عن قوة العلاقة بينه وبين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، قائلًا: "أنا والأمير محمد بن سلمان نكن لبعضنا الكثير من الود".

وفي السياق ذاته، وقع الرئيس ترامب والأمير بن سلمان اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وذلك بعد جلسة عمل طويلة في قصر اليمامة بالرياض.

وأعلن الجانبان توقيع عدة مذكرات تفاهم بين البلدين شملت مجالات متنوعة من التعاون، ومن بينها اتفاقية بين وزارتي الطاقة في السعودية والولايات المتحدة، ومذكرة تعاون في مجال التعدين والموارد الطبيعية بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية ووزارة الطاقة الأمريكية.

كما تم أيضًا توقيع مذكرة نوايا بين وزارتي الدفاع في البلدين لتحديث وتطوير قدرات القوات المسلحة السعودية في المجالات الدفاعية المستقبلية.