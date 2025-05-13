إعلان

ترامب: أنا والأمير بن سلمان نكن لبعضنا الكثير من الود

05:22 م الثلاثاء 13 مايو 2025

ترامب وولي عهد السعودية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال زيارته اليوم إلى المملكة العربية السعودية، عن قوة العلاقة بينه وبين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، قائلًا: "أنا والأمير محمد بن سلمان نكن لبعضنا الكثير من الود".

وفي السياق ذاته، وقع الرئيس ترامب والأمير بن سلمان اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وذلك بعد جلسة عمل طويلة في قصر اليمامة بالرياض.

وأعلن الجانبان توقيع عدة مذكرات تفاهم بين البلدين شملت مجالات متنوعة من التعاون، ومن بينها اتفاقية بين وزارتي الطاقة في السعودية والولايات المتحدة، ومذكرة تعاون في مجال التعدين والموارد الطبيعية بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية ووزارة الطاقة الأمريكية.

كما تم أيضًا توقيع مذكرة نوايا بين وزارتي الدفاع في البلدين لتحديث وتطوير قدرات القوات المسلحة السعودية في المجالات الدفاعية المستقبلية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

دونالد ترامب زيارة ترامب للسعودية ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قصر اليمامة بالرياض
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

بعد التراجع الكبير.. هل فقد الذهب بريقه وسيواصل الهبوط الفترة المقبلة؟