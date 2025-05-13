إعلان

ترامب وولي عهد السعودية يوقعان اتفاقية شراكة استراتيجية بين البلدين

04:59 م الثلاثاء 13 مايو 2025

ترامب وولي عهد السعودية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في العاصمة الرياض، بعد جلسة عمل طويلة في قصر اليمامة.

وأعلن الطرفان عن توقيع عدة مذكرات تفاهم شملت مجالات متنوعة من التعاون بين الجانبين.

من بين المذكرات الموقعة، كانت اتفاقية بين وزارتي الطاقة في السعودية والولايات المتحدة، ومذكرة تعاون في مجال التعدين والموارد الطبيعية بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية ووزارة الطاقة الأمريكية.

كما تم التوقيع على مذكرة نوايا بين وزارتي الدفاع في البلدين لتحديث وتطوير قدرات القوات المسلحة السعودية في المجالات الدفاعية المستقبلية.

تمت أيضاً صياغة اتفاقية تنفيذية بين وكالة الفضاء السعودية والإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء الأمريكية (ناسا)، بهدف التعاون في مشروع "كيوب سات" لرصد الطقس الفضائي ضمن مهمة "أرتميس 2".

وشملت الاتفاقيات الأخرى التعاون في مجالات الجمارك، الدفاع الوطني، تدريب وصيانة الأنظمة العسكرية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون بين برامج الشراكات الدولية بوزارة الداخلية السعودية ومكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ترامب ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان قصر اليمامة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

بعد التراجع الكبير.. هل فقد الذهب بريقه وسيواصل الهبوط الفترة المقبلة؟