ترامب وولي عهد السعودية يوقعان اتفاقية شراكة استراتيجية بين البلدين

وكالات

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في العاصمة الرياض، بعد جلسة عمل طويلة في قصر اليمامة.

وأعلن الطرفان عن توقيع عدة مذكرات تفاهم شملت مجالات متنوعة من التعاون بين الجانبين.

من بين المذكرات الموقعة، كانت اتفاقية بين وزارتي الطاقة في السعودية والولايات المتحدة، ومذكرة تعاون في مجال التعدين والموارد الطبيعية بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية ووزارة الطاقة الأمريكية.

كما تم التوقيع على مذكرة نوايا بين وزارتي الدفاع في البلدين لتحديث وتطوير قدرات القوات المسلحة السعودية في المجالات الدفاعية المستقبلية.

تمت أيضاً صياغة اتفاقية تنفيذية بين وكالة الفضاء السعودية والإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء الأمريكية (ناسا)، بهدف التعاون في مشروع "كيوب سات" لرصد الطقس الفضائي ضمن مهمة "أرتميس 2".

وشملت الاتفاقيات الأخرى التعاون في مجالات الجمارك، الدفاع الوطني، تدريب وصيانة الأنظمة العسكرية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون بين برامج الشراكات الدولية بوزارة الداخلية السعودية ومكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي.