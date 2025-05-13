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عقب تسجيل 600 ألف إصابة.. ألمانيا تحارب وباء ما بعد كورونا

04:55 م الثلاثاء 13 مايو 2025

علم المانيا

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وكالات

تتزايد مخاوف السلطات الألمانية، وسط ارتفاع معدلات الإصابة بمتلازمة "التعب المزمن" على خلفية تداعيات جائحة "كوفيد 19"، إذ أظهرت تقارير رسمية وأخرى صادرة عن مؤسسات بحثية ارتفاعا ملحوظا في أعداد المصابين، ما استدعى السلطات الصحية إلى إطلاق مبادرات جديدة للتشخيص والرعاية.

وقالت صحيفة "ميونخ آي" الألمانية، إن معدل الإصابة بمتلازمة التعب المزمن أو كما تُعرف أيضا بـ"التهاب الدماغ والنخاع العضلي"، ارتفع بشكل ملحوظ منذ بداية جائحة كورونا.

وبحسب الصحيفة الألمانية، تشير التقديرات إلى أن نحو 600 ألف شخص في جميع أنحاء ألمانيا مصابون في الوقت الحالي بهذه الحالة المنهكة، موضحة أن الترجيحات تشير إلى أن هذا العدد تضاعف خلال جائحة كورونا، وفقا لخبراء متخصصين.

وتوضح الصحيفة، أن من بين أعراض متلازمة "التعب المزمن"، الشعور بإرهاق شديد يستمر لأكثر من 6 أشهر، مصحوبا بضعف في الإدراك واضطراب في النوم، لافتة إلى أن هذه الأعراض تتفاقم عند بذل مجهود بدني أو عقلي.

ووفق "ميونخ آي"، ازداد المرض وضوحا نتيجة ارتباطه بالآثار طويلة المدى لـ"كوفيد 19"، المعروفة باسم كوفيد الطويل، غير أنه أثّر على الكثيرين قبل الجائحة.

وفي سبيل معالجة المخاوف المتصاعدة من متلازمة "التعب المزمن"، عُقد مؤتمر دولي في العاصمة الألمانية برلين، أمس الاثنين، تزامنا مع اليوم العالمي للتوعية بالمتلازمة، ضم نحو 200 متخصص وباحث في الرعاية الصحية، لمناقشة التطور في خيارات العلاج والوضع الراهن للأبحاث في هذا الشأن.

ورغم المبادرات الهادفة إلى التوعية بمتلازمة "التعب المزمن" وكوفيد طويل المدى، يؤكد الخبراء الصحيون، أن نظام الرعاية الصحية لا يزال غير كافٍ لتلبية احتياجات المصابين.

وسلّطت مديرة مركز "شاريتيه فاتيج" لعلاج التعب المزمن في برلين، كارمن شايبنبوجن، الضوء على القصور الكبير في فعالية الأدوية وبروتوكولات العلاج لمتلازمة "التعب المزمن"، فضلا عن نقص التثقيف والتوعية بهذا المرض في برامج التدريب الطبي.

وأوضحت شايبنبوجن، أن الطلب على دورات التطوير المهني التي تستهدف التركيز على متلازمة "التعب المزمن".

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