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إعلام عبري: وفد التفاوض الإسرائيلي يصل الدوحة

04:45 م الثلاثاء 13 مايو 2025

إسرائيل

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وكالات

قالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن الوفد التفاوضي الإسرائيلي وصل إلى العاصمة القطرية الدوحة.

كان موقع أكسيوس قال إن المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيفن ويتكوف والمفاوضين الإسرائيليين سيتوجهون اليوم للدوحة لاستئناف المحادثات بشأن وقف إطلاق النار بغزة.

وقال ويتكوف، إننا سنذهب إلى قطر لأننا نعتقد أن هناك فرصة للتقدم في المفاوضات، مضيفا أن جميعنا يريد رؤية حل دبلوماسي والحقيقة هي أن كل الأسرى المفرج عنهم أعيدوا في إطار هذا الحل.

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