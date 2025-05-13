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ترامب يؤكد من الرياض: السعودية شريك أساسي في مختلف المجالات

04:24 م الثلاثاء 13 مايو 2025

دونالد ترامب وولي العهد السعودي

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وكالات

أكد المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، سامويل وربيرج، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتبر المملكة العربية السعودية شريكاً رئيسياً للولايات المتحدة في مجالات الدفاع والأمن والسياسة والاقتصاد والثقافة وغيرها، مشيراً إلى أن اليوم يُعد "يوماً تاريخياً" في مسار العلاقات الثنائية.

وأضاف المتحدث في مقابلة مع "العربية/ الحدث"، أن واشنطن ترى في السعودية دولة قادرة على المشاركة في مناورات عسكرية مشتركة والدفاع المتبادل، لافتاً إلى رغبة الولايات المتحدة في دعم المملكة بالتكنولوجيا الأمريكية، بما يشمل تكنولوجيا الطاقة النووية السلمية.

وتابع أن الساعات المقبلة ستشهد صدور بيانات وإعلانات مهمة تعكس مستوى التنسيق بين الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي، في ملفات متعددة تشمل الاقتصاد، والدفاع، والأمن، والثقافة، والتعليم.

يُذكر أن العاصمة السعودية الرياض شهدت اليوم قمة سعودية -أمريكية في قصر اليمامة، جمعت ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في إطار زيارة وصفها الأخير بـ"التاريخية".

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