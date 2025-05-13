الرئيس الألماني يصل إلى مطار بن جوريون في مستهل زيارة تستغرق يومين

تل أبيب - (د ب أ)

بدأ الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير زيارة تستغرق يومين إلى إسرائيل حيث وصل إلى مطار بن جوريون في تل أبيب ظهر اليوم الثلاثاء.

واستقبل الرئيس الإسرائيلي اسحق هرتسوج نظيره الألماني بمراسم رسمية بحضور حرس الشرف.

وكان هرتسوج موجودا في العاصمة الألمانية برلين أمس الاثنين، ويأتي هذا التبادل في الزيارات احتفالا بحلول الذكرى السنوية الـ 60 لبدء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

غير أن أجواء الحرب الإسرائيلية في غزة تطغى على هذه المناسبة، وكان شتاينماير قد ناشد، خلال لقائه مع هرتسوج في برلين، إسرائيل بالسماح الفوري مجددًا بدخول المساعدات الإنسانية إلى سكان قطاع غزة المتضررين، والالتزام بالقانون الدولي الإنساني في إدارة العمليات الحربية.

وقال شتاينماير في كلمته خلال مأدبة عشاء رسمية مساء أمس: "أعداء إسرائيل لا يلتزمون بالقواعد، لكن علينا نحن أن نلتزم بها"، كما شدد في الوقت نفسه على "حق إسرائيل في الدفاع عن النفس".

وزار شتاينماير وهرتسوج المكتبة الوطنية الإسرائيلية في القدس، ومن المقرر أن يلتقي الرئيس الألماني لاحقًا برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وكانت منظمة العفو الدولية دعت شتاينماير إلى الامتناع عن هذا اللقاء، مبررة ذلك بأن نتنياهو متهم بالمسؤولية عن ارتكاب جرائم حرب، وبأنه مطلوب بموجب مذكرة توقيف صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية.