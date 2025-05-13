إعلام عبري: تل أبيب تعهدت بمواصلة المحادثات في قطر

وكالات

نقلت صحيفة يسرائيل هيوم عن مصادر قولها إن إسرائيل تعهدت بمواصلة المحادثات في قطر حتى نهاية الأسبوع تزامنا مع زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمنطقة.

كان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال، إن إسرائيل ستدخل بكل قوة من أجل استكمال هزيمة حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في الأيام المقبلة.

وأضاف نتنياهو، أن قواتنا على أهبة الاستعداد وإذا قررت حماس إعادة 10 مخطوفين سنتسلمهم ثم نستكمل العملية، مشيرا إلى أنه لن يكون هناك وضع نوقف فيه الحرب ولكننا قد نتوصل إلى وقف إطلاق نار لوقت محدد ثم نستأنف حتى النهاية.

وتابع رئيس وزراء الاحتلال سنذهب باتجاه تحقيق النصر المطلق في قطاع غزة.