إعلان

نتنياهو: سندخل بكل قوة من أجل استكمال هزيمة حماس

03:37 م الثلاثاء 13 مايو 2025

بنيامين نتنياهو

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل ستدخل بكل قوة من أجل استكمال هزيمة حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في الأيام المقبلة.

وأضاف نتنياهو، أن قواتنا على أهبة الاستعداد وإذا قررت حماس إعادة 10 مخطوفين سنتسلمهم ثم نستكمل العملية، مشيرا إلى أنه لن يكون هناك وضع نوقف فيه الحرب ولكننا قد نتوصل إلى وقف إطلاق نار لوقت محدد ثم نستأنف حتى النهاية.

وتابع رئيس وزراء الاحتلال سنذهب باتجاه تحقيق النصر المطلق في قطاع غزة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

بنيامين نتنياهو حركة حماس إسرائيل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

بعد التراجع الكبير.. هل فقد الذهب بريقه وسيواصل الهبوط الفترة المقبلة؟
حرارة شديدة ورمال وأتربة.. الأرصاد تكشف طقس الساعات المقبلة