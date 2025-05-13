الرئاسة التركية: نتابع عن كثب حل حزب العمال الكردستاني

أنقرة - (أب)

تراقب تركيا عن كثب أي محاولات لتقويض مبادراتها للسلام مع حزب العمال الكردستاني، حسبما قال مسؤول بارز اليوم الثلاثاء، بعد إعلان الحزب أنه سيحل نفسه وينهى صراعه المسلح الممتد منذ عقود ضد الدولة التركية.

وأعلن حزب العمال الكردستاني، المصنف كمنظمة إرهابية من جانب الكثيرين،أمس الاثنين قراره التاريخي بعد أشهر من دعوة زعيمه لحل الحزب رسميا والتخلي عن سلاحه- وهي الخطوة التي يمكن أن تنهى واحد من أقدم حركات التمرد في الشرق الأوسط.

وقال فخر الدين ألتون رئيس قسم الاتصالات بالرئاسة التركية "نحن نراقب عن كثب محاولات تخريب العملية، ولن نسمح لأي أحد اختبار عزيمة دولتنا تجاه هذا الأمر".