انطلاق اجتماعات وزراء التجارة والاقتصاد العرب في بغداد

بغداد - (د ب أ)

انطلقت في العاصمة العراقية بغداد، اليوم الثلاثاء، اجتماعات وزراء التجارة والاقتصاد في الدول العربية للتحضير للدورة الخامسة للقمة العربية التنموية والاقتصادية والاجتماعية.

و تسلم العراق من لبنان، في مستهل الاجتماع، رئاسة الدورة الجديدة الخامسة للقمة العربية التنموية والاقتصادية والاجتماعية.

ودعا وزير التجارة العراقي أثير داود سلمان، في كلمة خلال افتتاح الاجتماع، إلى "تحويل الحدود إلى جسور للتعاون من أجل وحدة اقتصادية مشتركة وتعزيز الاستثمار الذي لم يعد خيارا بل ضرورة في ظل المتغيرات العالمية".

وقال: "علينا العمل بنقل اقتصادنا إلى مراحل جديدة لبناء اقتصاد منتج لتأمين مستقبل الأجيال".

كما دعا إلى "بناء مناطق استراتيجية مشتركة في ظل التحولات والتحديات الإقليمية والدولية".

ودعا الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إلى "التعامل مع المتغيرات والتطورات العالمية لتعزيز التكامل والتعاون لضمان ازدهار الأسواق في ظل الأزمات المتزايدة".

وأكد أبو الغيط: "علينا ضمان الحياة الكريمة للمواطن وصون حريته وكرامته وضمان حقوقه وهذا الأمر يمثل ركيزة أساسية للاستقرار".

ومن المنتظر أن يناقش الوزراء العرب في اجتماعهم عددا من مشاريع القرارات التي تدعم التكامل الاقتصادي العربي واستكمال مشروع منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ومشروعات الربط الكهربائي والنقل و مبادرات تحقيق الأمن الغذائي والمائي ومشروع دعم وإيواء الأسر النازحة من الأراضي الفلسطينية والتصدي لكل محاولات تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه فضلا عن ملفات تمكين الشباب والمرأة وتطوير التعليم الفني والتحول الرقمي وبناء القدرات والمبادرة العربية للذكاء الاصطناعي نحو ريادة تكنولوجية وتنمية مستدامة وحماية التراث الثقافي.