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بسبب مشاكل في البروستاتا.. الرئيس الأمريكي السابق بايدن يقضي يومًا كاملًا بالمستشفى

01:55 م الثلاثاء 13 مايو 2025

جو بايدن

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وكالات

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، أن الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن أمضى يوم الجمعة الماضي بمستشفى في فيلادلفيا، بعد اكتشاف "عقدة صغيرة" في البروستاتا، ما استلزم إجراء مزيد من الفحوصات الطبية، وفق المتحدث باسمه.

وقالت الصحيفة الأمريكية، إن معاناة الرجال في مثل عمر بايدن البالغ 82 عاما، من مشاكل في البروستاتا أمر شائع، موضحة أن المتحدث باسم الرئيس الأمريكي السابق رفض الكشف عن أيّة تفاصيل إضافية.

وخلال الفترة الأخيرة من ولايته، واجه انتقادات كثيرة حول صحته وقدرته على تولي مهامه كرئيس للولايات المتحدة ما دفعه في النهاية إلى الانسحاب من السباق الانتخابي لصالح نائبته كامالا هاريس التي خسرت الانتخابات أمام ترامب.

وفي فبراير 2024، حينما كان بايدن لا يزال رئيسا، أكد طبيبه أنه قادر على تولي مهامه الرسمية بعد إجراء فحوص روتينية بالمركز الطبي الوطني والتر ريد.

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جو بايدن البروستاتا مستشفى في فيلادلفيا
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