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فيديو | ترامب يحتسي القهوة السعودية في الرياض برفقة ولي العهد

01:28 م الثلاثاء 13 مايو 2025

ترامب برفقة ولي العهد

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وكالات

وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صباح اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة السعودية الرياض، في أول زيارة رسمية خارجية له منذ توليه منصبه.

وكان ولي العهد السعودي، رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، في مقدمة مستقبلي ترامب لدى وصوله إلى مطار الملك خالد الدولي.

وبثّت وكالة الأنباء السعودية مقطع فيديو أظهر استراحة قصيرة بين الجانبين داخل صالة التشريفات، تبادلا خلالها الأحاديث الودية وتناولا القهوة السعودية.

ومن المقرر أن يشارك ترامب خلال الزيارة في منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي، قبل أن يتوجه يوم غد الأربعاء إلى قطر، ثم إلى دولة الإمارات يوم الخميس.

ويرافقه في الجولة وفد رفيع من كبار رجال الأعمال الأمريكيين، من بينهم إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا والمستشار المقرب من ترامب.

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ولي العهد السعودية الرياض دونالد ترامب الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز
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