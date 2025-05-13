مصراوي في القائمة القصيرة لجائزة الشبكة العالمية للصحافة الاستقصائية 2025

القاهرة - (مصراوي):

اختارت الشبكة العالمية للصحافة الاستقصائية تحقيق الزميلة سارة أبو شادي المنشور في مصراوي (الفخ الروسي.. تجنيد مصريين بإغراء المال والجنسية) ، ضمن القائمة القصيرة لجائزة "النجم الساطع" لأفضل تحقيق استقصائي لعام 2025.

ينافس تحقيق "مصراوي" الذي نشر لأول مرة 23 سبتمبر الماضي، لنيل جائزة "النجم الساطع" العالمية ضمن 6 تحقيقات دولية تم اختيارها لهذا العام من 97 دولة حول العالم.

يسلط تحقيق "الفخ الروسي" الضوء على معاناة مصريين تم التغرير بهم وتجنيدهم في الجيش الروسي للقتال في الحرب ضد أوكرانيا.

ويسرد التحقيق قصص عدد من الشباب المصري الذين سافروا إلى روسيا الاتحادية بحثًا عن غدٍ أفضل، لينتهي بهم الحال في الصفوف الأمامية بالجيش الروسي ليواجهوا مصيرهم إما قتلًا أو أسرًا.

يذكر أن الشبكة العالمية للصحافة الاستقصائية هي رابطة دولية للمنظمات الصحفية التي تقدم التدريب وتبادل المعلومات بين الصحفيين الاستقصائيين وصحفيي المعلومات حتى في المجتمعات المهمشة.

للاطلاع على النص الأصلي لتحقيق "الفخ الروسي.. تجنيد مصريين بإغراء المال والجنسية" (اضغط هنا)