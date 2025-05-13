ليبيا: انتشال 6 جثامين من مواقع اشتباكات العاصمة طرابلس

طرابلس - ( د ب أ)

أعلن مركز طب الطوارئ والدعم في ليبيا، انتشال 6 جثث من مواقع شهدت اشتباكات عنيفة في العاصمة طرابلس، وتحديدًا بمحيط منطقة أبوسليم.

وذكرت قناة "ليبيا الأحرار" على موقعها الإلكتروني اليوم الثلاثاء، أن ذلك جاء في أعقاب التوترات الأمنية التي اندلعت يوم أمس الاثنين .

وأشارت القناة إلى أنه على خلفية الاشتباكات، أعلن المركز حالة الطوارئ والنفير العام، بينما وجّهت وزارة الصحة جميع المستشفيات والمراكز الطبية برفع درجة الاستعداد القصوى تحسبًا لتفاقم الأوضاع.

وكانت العاصمة طرابلس شهدت مساء أمس، اشتباكات متقطعة في عدة مناطق، إثر مقتل رئيس جهاز دعم الاستقرار، عبدالغني الككلي، المعروف بلقب "أغنيوة"، في ظروف لم تتضح تفاصيلها حتى الآن.

وأعلنت وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية، فجر اليوم، انتهاء العملية الأمنية بنجاح، في حين ساد الهدوء أرجاء العاصمة حتى صباح هذا اليوم.

ولفتت القناة إلى عودة الهدوء والحركة الطبيعية إلى طريق الشط و11 يونيو بعد تحركات عسكرية ليلة أمس.

كما أعلنت شركة الأجنحة الليبية عودة رحلاتها من مطار معيتيقة اليوم، حسب الرحلات المجدولة.