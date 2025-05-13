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ويتكوف: سنواصل العمل من أجل الإفراج عن باقي الأسرى

12:43 م الثلاثاء 13 مايو 2025

ستيف ويتكوف

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وكالات

قال المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف خلال لقائه بعائلات الأسرى في ساحة الأسرى بتل أبيب، إن بلادهم تأمل أن يكون الإفراج عن عيدان ألكسندر بارقة أمل للجميع.

وأضاف ويتكوف، أن هذه لحظة مهمة لإعادة الأسرى من غزة وعلى نتنياهو استثمارها، مشيرا إلى مواصلة العمل من أجل الإفراج عن باقي الأسرى.

كانت صحيفة معاريف نقلت عن مصادر، إن ستيف ويتكوف المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط طرح خلال لقائه رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو أمس مقترحا جديدا لصفقة تبادل.

وأضافت المصادر، أن المقترح يسعى إلى الدفع بمسار يقدم أفقا لإنهاء الحرب.

وتابعت المصادر، أن المقترح ينطلق من أن صفقة شاملة تقود إلى وقف إطلاق نار دائم وطويل الأمد قد تجعل حماس أكثر مرونة.

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