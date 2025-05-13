أمريكا تفرض عقوبات على مؤسسة إيرانية لمساهمتها في تطوير البرنامج النووي

طهران - (د ب أ)

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية فرض عقوبات على مؤسسة و4 أشخاص في إيران اعتبرتهم واشنطن على صلة بتطوير البرنامج النووي الإيراني.

وبحسب وكالة مهر الإيرانية للأنباء ، اتهم بيان لوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إيران أمس الاثنين، بـ"مواصلة توسيع برنامجها النووي بشكل ملموس" وإجراء الأبحاث في مجال منتجات ذات استخدام مزدوج، تستخدم في صنع أسلحة نووية وأنظمة لإيصالها إلى أهدافها.

وأضاف البيان الأمريكي أن إيران "تستخدم شركات وهمية وعملاء للحصول على المنتجات ذات الاستخدام المزدوج من موردين أجانب".

وطالت العقوبات شركة "فويا بارز بروسبكتيف تكنولوجيستس" و4 مواطنين إيرانيين، قالت واشنطن إنهم على صلة بمركز الأبحاث والابتكار التابع لوزارة الدفاع الإيرانية.

وأكدت الخارجية الأمريكية أن فرض العقوبات يستهدف تقليص قدرات إيران أو عرقلة أعمالها الخاصة "بالأبحاث والتصاميم للأسلحة النووية".

وتشمل العقوبات تجميد الأصول التابعة للجهات المذكورة في الولايات المتحدة وفرض الحظر على تعاملاتها مع المواطنين والجهات الأمريكية.