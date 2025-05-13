باكستان : وقف إطلاق النار مع الهند جاء نتيجة جهود دبلوماسية لعديد من الدول

إسلام أباد - (د ب أ)

قال وزير الإعلام الباكستاني عطا الله تارار اليوم الثلاثاء، إن وقف إطلاق النار الأخير بين بلاده والهند جاء نتيجة للجهود الدبلوماسية التي بذلتها مختلف البلدان، حسبما أفادت وكالة أنباء "أسوشيتد برس أوف باكستان " الباكستانية.

وقال تارار في حديثه لشبكة سكاي نيوز، إن رئيس الوزراء شهباز شريف شكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على لعبه دورا رئيسيا في ضمان وقف إطلاق النار.

وأضاف المسؤول الباكستاني أن الصين والسعودية والإمارات العربية المتحدة وتركيا وقطر لعبوا أيضا دورا مهما في وقف إطلاق النار.

وقال تارار إن المنشور الثاني للرئيس الأمريكي على منصة إكس للتواصل الاجتماعي أعرب عن رغبة أمريكا في حل نزاع كشمير، ووصف ذلك بأنه إشارة طيبة إلى أن الرئيس ترامب يريد حل قضية كشمير.

وقال الوزير إن باكستان أعربت عن أسفها، وتعاطفها، عقب حادثة باهالجام.

وأضاف: "عرضت باكستان التعاون في إجراء تحقيق شفاف، ولكن الهند شنت ادعاءات ضد باكستان دون أدلة".

وقال إن الهند لم تقدم بعد، ولم تستطع تقديم أدلة، مضيفا أنه لم تعلن حتى الآن أي جماعة مسؤوليتها عن حادثة باهالجام.