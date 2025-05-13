استشهاد مدير شرطة مكافحة المخدرات في غزة بقصف إسرائيلي

غزة - ( د ب أ)

أعلنت وزارة الداخلية الفلسطينية في غزة، اليوم الثلاثاء، استشهاد مدير شرطة مكافحة المخدرات وعضو مجلس قيادة الشرطة بغزة في غارة إسرائيلية على مدينة خانيونس في ساعة مبكرة فجر اليوم الثلاثاء.

وقالت الوزارة في بيان صحفي على صفحتها بموقع فيسبوك اليوم، إنها "تنعى الشهيد عميد أحمد عبد إبراهيم القدرة، 44 عاماً، مدير شرطة مكافحة المخدرات وعضو مجلس قيادة الشرطة بغزة الذي اغتاله الاحتلال الإسرائيلي بغارة جوية على مدينة خانيونس في ساعة مبكرة من فجر اليوم".

وأضافت أنها "إذ تنعى الشهيد القدرة، الذي ظل على رأس عمله طوال حرب الإبادة الإسرائيلية، ولم يتوانَ عن خدمة أبناء شعبنا في قطاع غزة، لتدين هذه الجريمة النكراء التي تأتي في سياق مسلسل الاستهداف المستمر لجهاز الشرطة والمنظومة الأمنية في قطاع غزة".

وتابعت: "إن استهداف الاحتلال المتكرر للمنظومة الأمنية والشرطية واغتيال قادتها وضباطها وعناصرها لن يحقق أهداف الاحتلال ومساعيه الرامية لإحداث الفوضى والفلتان الأمني في القطاع".

وأكد البيان أن وزارة الداخلية ستواصل بجميع أجهزتها الأمنية والشرطية، "القيام بواجبها في حفظ الأمن الداخلي، وستقف سداً منيعاً أمام محاولات الاحتلال وأعوانه لضرب الجبهة الداخلية وزعزعة استقرارها، مهما بلغت التضحيات والأثمان التي تدفعها من خيرة قادتها وضباطها، ومقدراتها".