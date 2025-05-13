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بريطانيا.. اعتقال شاب للاشتباه في إضرامه النيران بمنزل رئيس الوزراء ستارمر

11:17 ص الثلاثاء 13 مايو 2025

الشرطة البريطانية

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لندن - (أ ب)

أعلنت الشرطة البريطانية أنها اعتقلت رجلا للاشتباه في إضرامه النيران عمدا بغرض تعريض الحياة للخطر، وذلك على خلفية حريق اندلع في منزل كان رئيس الوزراء كير ستارمر يعيش فيه بلندن قبل انتخابه لقيادة البلاد.

وتم اعتقال الشاب، 21 عاما، صباح اليوم الثلاثاء.

ولم يصب أحد في الحريق الذي اندلع في ساعة مبكرة صباح أمس الاثنين، وتسبب في إلحاق أضرار بباب المنزل الواقع شمالي لندن.

ولا يقيم ستارمر هناك حاليا، حيث يقيم منذ توليه منصبه في يوليو الماضي، مع عائلته بمقر إقامة رئيس الوزراء الرسمي في داونينج ستريت.

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الشرطة البريطانية بريطانيا حريق منزل رئيس الوزراء ستارمر
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