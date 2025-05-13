منظمة التجارة العالمية: التجارة الحرة العالمية في أزمة

طوكيو - (أب)

قالت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية نجوزي أوكونجو إيويالا أثناء لقاء رئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا اليوم الثلاثاء، إن التجارة الحرة العالمية في أزمة.

وأوضحت إيويالا لإيشيبا أن لديها توقعات مرتفعة تجاه اليابان، بصفتها بطلة الأسواق المفتوحة في الوقت الذي يعوق فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التجارة العالمية بفرضه رسوم سريعة التغير وسياسات أخرى.

وأضافت "تواجه التجارة أوقاتا مليئة بالتحديات حاليا والأمر صعب للغاية". وأوضحت "علينا أن نحاول استخدام هذه الأزمة كفرصة لحسم التحديات التي نواجهها والاستفادة من التوجهات الجديدة في التجارة".

ونقلت وزارة الخارجية اليابانية عن إيويالا القول "يتعين على اليابان بصفتها بطلة نظام التجارة متعدد الأطراف المساعدة في الحفاظ على منظمة التجارة العالمية وتعزيزها وإصلاحها".

ويأتي هذا اللقاء بعد يوم من إعلان الولايات المتحدة والصين عن خفض الرسوم المرتفعة لمدة 90 يوما لإتاحة الوقت لإجراء المفاوضات.