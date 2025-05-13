أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى 968 ألفا و130 عسكريًا

كييف - (د ب أ)

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير 2022، إلى نحو 968 ألفا و130 فردا، من بينهم 1070 قتلوا، أو أصيبوا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وجاء ذلك وفق بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم)، اليوم الثلاثاء.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية منذ بداية الحرب 10802 دبابة، منها دبابتان أمس الاثنين، و22487 مركبة قتالية مدرعة، و27780 نظام مدفعية، و1381 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و1162 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان أنه تم أيضا تدمير 372 طائرة حربية، و335 مروحية، و35778 طائرة مسيرة، و3197 صواريخ كروز، و28 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و48256 من المركبات وخزانات الوقود، و3884 من وحدات المعدات الخاصة.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.