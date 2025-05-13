الأمم المتحدة: القوات الإسرائيلية تواصل اختراق الحدود اللبنانية

نيويورك - (أ ب)

أفادت بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في جنوب لبنان بأن القوات الإسرائيلية تواصل تنفيذ أنشطة مسلحة شمال "الخط الأزرق"، وهو الخط الحدودي الذي رسمته الأمم المتحدة، في انتهاك لقرار مجلس الأمن الدولي الذي أنهى حرب عام 2006 بين إسرائيل وحزب الله.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إن دورية تابعة لقوات حفظ السلام رصدت يوم الاثنين عبور عشرة جنود إسرائيليين شمال الخط الأزرق قرب بلدة علما الشعب.

وأضاف دوجاريك أن قوات حفظ السلام، المعروفة اختصارا باسم "اليونيفيل"، تواصل أيضا العثور على مخابئ غير مصرح بها للأسلحة والذخائر، وأوضح أنه تم اكتشاف موقع يُشتبه بأنه منصة لإطلاق صواريخ قرب بلدة كفر حمام يوم الجمعة، وتم إبلاغ الجيش اللبناني بذلك.

ومنذ وقف الأعمال القتالية بين إسرائيل ومسلحي حزب الله في نوفمبر، رصدت قوات اليونيفيل نحو 240 موقعا تحتوي على أسلحة وذخائر غير مصرح بها، وفق ما أعلنه دوجاريك.