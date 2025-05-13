إيكاو: روسيا مسؤولة عن إسقاط الطائرة الماليزية "إم إتش 17" في 2014

سيدني - (د ب أ)

قضت وكالة الطيران المدني التابعة للأمم المتحدة يوم الاثنين، بأن روسيا تتحمل المسؤولية بموجب القانون الدولي عن إسقاط طائرة الخطوط الجوية الماليزية رحلة (إم إتش 17) في عام 2014.

وكانت طائرة وهي من طراز بوينج 777 تابعة للخطوط الماليزية، المعروفة برقم الرحلة إم إتش 17، متجهة من أمستردام إلى كوالالمبور عندما تم إسقاطها فوق منطقة دونيتسك في أوكرانيا، ما أسفر عن مقتل 298 شخصا.

وحكم مجلس منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) بأن روسيا أخلّت بالتزاماتها بموجب القانون الدولي للطيران.

ورفعت أستراليا وهولندا القضية أمام المنظمة.

وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية، بيني وونج، في بيان إن مجلس الإيكاو "أكد المبدأ الأساسي القائل بعدم جواز استخدام الأسلحة ضد الطائرات المدنية".

وأضافت: "هذه لحظة تاريخية في مسار السعي نحو الحقيقة والعدالة والمساءلة لضحايا إسقاط الرحلة إم إتش 17، ولعائلاتهم وأحبائهم".

ورحبت أستراليا بالحكم، وحثّت المجلس على تحديد سبل الحصول على تعويضات.