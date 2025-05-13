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السلطة الفلسطينية ترفع الحظر عن قناة الجزيرة في الضفة الغربية

10:12 ص الثلاثاء 13 مايو 2025

قناة الجزيرة

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رام الله - (د ب أ)

رفعت السلطة الفلسطينية يوم الاثنين، تعليقها على عمل قناة الجزيرة القطرية وموظفيها في الضفة الغربية المحتلة من قبل إسرائيل.

وكان الحظر قد فُرض في يناير الماضي، حيث استندت السلطة الفلسطينية إلى ما قالت إنه "انتهاكات متكررة للقوانين والأنظمة الفلسطينية".

وتعرضت قناة الجزيرة لانتقادات من قبل السلطة الفلسطينية وحركة فتح، التي يترأسها الرئيس محمود عباس، بسبب ما يعتبرونه تغطية منحازة للصراع، تميل إلى جانب الفصائل المسلحة المعارضة للسلطة.

وفي ذلك الوقت، قالت قناة الجزيرة إن الحظر كان "محاولة لثني القناة عن تغطية الأحداث المتصاعدة بسرعة" في الضفة الغربية.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أغلق مكتب قناة الجزيرة في رام الله، مقر السلطة، في سبتمبر.

ومع ذلك، ظل الحظر مفروضا على الجزيرة في إسرائيل، حيث قامت الحكومة الإسرائيلية بوقف أعمال القناة الإخبارية في مايو 2024.

وتم إغلاق مكاتب الجزيرة في إسرائيل، ومصادرة معدات البث، وإزالة القناة من قنوات التلفزيون الفضائية والكابل، وحجب موقعها الإلكتروني.

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