الرئيس الألماني يتوجه إلى تل أبيب عقب زيارة نظيره الإسرائيلي لبرلين

برلين - (د ب أ)

عقب زيارة الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج لبرلين، يتوجه الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير اليوم الثلاثاء، إلى القدس في إطار زيارة متبادلة احتفالا بمرور 60 عاما على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

ومن المقرر أن يبقى شتاينماير في إسرائيل حتى ظهر غد الأربعاء، ويتضمن برنامج زيارته لقاء مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

ودعت منظمة العفو الدولية يوم الخميس الماضي، الرئيس الألماني إلى عدم لقاء نتنياهو، محملة الأخير مسؤولية جرائم الحرب التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، مشيرة في الوقت نفسه إلى أنه مطلوب من قبل المحكمة الجنائية الدولية بموجب مذكرة اعتقال.

وفي برلين دعا شتاينماير إسرائيل إلى استئناف فوري لتسليم المساعدات إلى السكان المتضررين في قطاع غزة، وقال في مؤتمر صحفي مشترك مع هرتسوج أمس الاثنين إن الحصار المفروض على المساعدات الإنسانية والطبية يجب أن يرفع "ليس في وقت ما في المستقبل، بل الآن".

وتأسست العلاقات الدبلوماسية رسميا بين البلدين في 12 مايو 1965، عقب اتفاق بين المستشار الألماني آنذاك لودفيش إرهارد ورئيس الوزراء الإسرائيلي ليفي إشكول.

وجاءت هذه الخطوة بعد تقارب تدريجي بين دولتين تضررت علاقتهما بشدة جراء الفظائع التي ارتُكبت خلال محرقة النازية "الهولوكوست"، والتي أودت بحياة حوالي 6 ملايين يهودي.

وعلى مدار العقود التالية، بنت ألمانيا وإسرائيل شبكة وثيقة من التعاون السياسي والاقتصادي والعسكري والعلمي والثقافي.

وتأتي ذكرى تأسيس العلاقات الدبلوماسية في وقت تشهد فيه العلاقات بين البلدين توترا، حيث أعربت ألمانيا عن قلقها إزاء العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، والتي أسفرت عن سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين وتفاقم الأزمة الإنسانية.

في المقابل، أعربت إسرائيل عن قلقها إزاء ما تعتبره تصاعدا في معاداة السامية في ألمانيا.