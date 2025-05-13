إعلام عبري: نتنياهو يهاجم إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن

وكالات

قالت القناة الـ12 الإسرائيلية، إن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو هاجم إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن خلال لقائه جنودا جرحى، وقال إن ضغوطها كلفت إسرائيل ثمنا من الدماء.

وأضافت القناة العبرية، أن نتنياهو أكد أن ضغط إدارة بايدن منع إسرائيل من إتمام المهمة، لكن الأمور تغيرت الآن وسندمر حماس.

كانت وكالة رويترز نقلت عن مسؤول إسرائيلي قوله، إن هناك مخاطر على إسرائيل من رئيس لا يمكن التنبؤ بقراراته مثل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأضاف المسؤول، أننا ندرك أن ترامب يمكنه إحداث تحول في علاقته مع حلفاء الولايات المتحدة التاريخيين، موضحا أنه لا خيار أمامنا الآن سوى التعامل مع قرارات ترامب.