مسؤول إسرائيلي: لا خيار أمامنا سوى التعامل مع قرارات ترامب

وكالات

نقلت وكالة رويترز عن مسؤول إسرائيلي قوله، إن هناك مخاطر على إسرائيل من رئيس لا يمكن التنبؤ بقراراته مثل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأضاف المسؤول، أننا ندرك أن ترامب يمكنه إحداث تحول في علاقته مع حلفاء الولايات المتحدة التاريخيين، موضحا أنه لا خيار أمامنا الآن سوى التعامل مع قرارات ترامب.

كانت قناة فوكس نيوز نقلت عن مسؤول سابق في الاستخبارات الإسرائيلية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تخلى إلى حد كبير عن إسرائيل.

وأضاف المصدر ذاته أن الحكومة الإسرائيلية تشعر بالحيرة والحرج، خصوصا بشأن الحوثيين.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي لفوكس نيوز إن واشنطن تواصل العمل مع إسرائيل لضمان استعادة جميع الأسرى.