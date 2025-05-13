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ستيف ويتكوف: حرب أوكرانيا وروسيا لم تكن لتحدث لو كان ترامب رئيسا في 2022

08:28 ص الثلاثاء 13 مايو 2025

ستيف ويتكوف

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وكالات

عبر المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، عن أمله في عقد قمة سلام بين روسيا وأوكرانيا قريبا.

وقال ويتكوف: "آمل في عقد قمة سلام قريبا حيث يلتقي زيلينسكي وبوتين شخصيا للتفاوض على إنهاء الحرب في أوكرانيا"، وفقا لسكاي نيوز.

وأضاف: "أعتقد أن الروس يريدون بالفعل تسوية سلمية، ويحاول كلا الجانبين فهم ما يعنيه ذلك لهم".

وتابع: "إن الحرب حرب غبية، ولم يكن من الضروري أن تحدث، ولم تكن لتحدث لو كان ترامب في البيت الأبيض عام 2022 عندما غزت روسيا أوكرانيا.

واعتبر الكرملين الإثنين، أن لغة الإنذارات غير مقبولة بعدما حضت كييف وحليفاتها الأوروبية موسكو على قبول وقف لإطلاق النار لمدة ثلاثين يوما قبل محادثات مباشرة بين روسيا وأوكرانيا حول تسوية النزاع بينهما.

وأفاد الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف خلال إحاطته الإعلامية، أن لغة الإنذارات غير مقبولة لموسكو وغير لائقة، مضيفا: "لا يجوز مخاطبة روسيا بهذه الطريقة".

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