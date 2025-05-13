الزيارة التاريخية.. 10 ملفات تتصدر أجندة مباحثات ترامب وقادة دول الخليج



وكالات

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، زيارته إلى السعودية وقطر والإمارات بالتاريخية، مؤكدا أنها ستساهم في تعزيز العلاقات والتعاون في الشرق الأوسط.

وغادر ترامب، الإثنين، الولايات المتحدة متجها إلى السعودية التي يستهل بها جولته الخارجية الأولى منذ عودته إلى السلطة، وستقوده أيضا إلى قطر والإمارات.

وأقلعت الطائرة الرئاسية نحو الرياض من قاعدة أندروز الجوية في ضواحي واشنطن، تزامنا مع إعلان حركة حماس أنها سلمت الرهينة الإسرائيلي الأمريكي عيدان ألكسندر، الذي كان محتجزا في قطاع غزة، إلى الصليب الأحمر الدولي.

وتتصدر 10 ملفات منها الأمن الإقليمي، والطاقة، والدفاع، والتعاون الاقتصادي أجندة مباحثات ترامب مع القيادة السعودية وقادة دول الخليج.

وتسعى واشنطن إلى تعزيز شراكتها الإستراتيجية مع شركائها الخليجيين في ضوء المتغيرات الدولية المتسارعة، وفقا لسكاي نيوز.

وأعربت السعودية عن تطلعها أن تسهم الزيارة الرسمية التي سيقوم بها ترامب إلى المملكة، التي تبدأ اليوم الثلاثاء، وتستمر حتى الأربعاء، في تعزيز الشراكة الاستراتيجية للبلدين وتطويرها في مختلف المجالات.

وأوضح وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى وزير الإعلام السعودي بالنيابة عصام بن سعد بن سعيد: "مجلس الوزراء رحب بالزيارة الرسمية من رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب للمملكة".

وتطلع أن تسهم الزيارة في تعزيز أواصر التعاون والشراكة الاستراتيجية للبلدين الصديقين وتطويرها في مختلف المجالات؛ بما يحقق مصالحهما ورؤيتهما المشتركة.