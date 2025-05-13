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إسرائيل: قصفنا مركز قيادة لحماس داخل مستشفى في غزة

06:28 ص الثلاثاء 13 مايو 2025

الجيش الإسرائيلي

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وكالات

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أنه قصف مركز قيادة وسيطرة لحماس داخل مستشفى في غزة.

وأضاف الجيش، أن الحركة كانت تستخدم مركز القيادة للقيام بـ"أنشطة إرهابية"، لينتهي بذلك وقف لإطلاق النار في القطاع بمناسبة إطلاق الحركة سراح رهينة إسرائيلي-أمريكي.

وقال الجيش في منشور عبر تطبيق تليجرام: "إنه قصف بدقة مركز قيادة وسيطرة يقع داخل مستشفى ناصر في خان يونس جنوبي القطاع الفلسطيني"، وفقا لسكاي نيوز.

وأضاف: "أن كبار مسؤولي حماس يواصلون استخدام المستشفى للقيام بأنشطة إرهابية، ويستغلون السكان المدنيين داخل المستشفى وحوله بشكل سافر ووحشي".

تأتي هذه الضربة بعيد هدنة قصيرة سرت في القطاع الإثنين عقب إطلاق حماس سراح الجندي الإسرائيلي-الأمريكي عيدان ألكسندر.

وأفرجت حماس عن ألكسندر الذي كان محتجزا في قطاع غزة منذ أكتوبر 2023 عشية جولة خليجية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

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