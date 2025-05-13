اغتيال الصحفي حسن إصليح أثناء تلقيه العلاج بمستشفى ناصر في خانيونس

وكالات

اغتالت إسرائيل الصحفي حسن إصليح، في غارة على مجمع ناصر الطبي في خان يونس، إذ كان يتلقى العلاج إثر إصابته منذ شهر بعد استهداف خيمة الصحفيين من قبل الجيش ألإسرائيلي.

وإصليح صحفي ميداني كان يغطي مشاهد الحرب الدموية الإسرائيلية على قطاع غزة، وفقا لروسيا اليوم.

قالت مصادر محلية، إن طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت الطابق الثالث في مستشفى ناصر الطبي في خان يونس، كما قصف الجيش الإسرائيلي مبنى الاستقال والطوارئ في المجمع الطبي.

وارتفع عدد الشهداء من الصحفييين في قطاع غزة إلى ما يقرب من 214 شهيدا وشهيدة إضافة لمئات المصابين من الطواقم الصحفية.

ونعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، في بيان لها، الصحفي إصليح.

قالت الجبهة الشعبية، إن فلسطين فقدت واحدا من أبنائها المخلصين، وفقدت الصحافة الفلسطينية أحد أعمدتها الوطنيين الذي برز في السنوات الأخيرة كأحد أشهر وأهم الأصوات الإعلامية المدافعة عن الحق الفلسطيني، وكان في طليعة من قاموا بتغطية العدوان المتواصل على قطاع غزة منذ اليوم الأول ناقلا الحقيقة للعالم بكاميرته وعدسته وكلماته حتى أصبح أيقونة إعلامية فلسطينية وشاهدا على جرائم الاحتلال ومصدرا موثوقا للمعلومة والصورة.