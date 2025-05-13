أول تعليق من رئيس حكومة الوحدة في ليبيا بعد إنهاء اشتباكات طرابلس.. ماذا قال؟



وكالات

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبدالحميد الدبيبة، إن أداء وزارتي الداخلية والدفاع الليبية يستحق الإشاده به.

وأثنى رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، على ما وصفه بـ"الإنجاز الكبير" في بسط الأمن وفرض سلطة الدولة.

وقال الدبيبة في بيان فجر الثلاثاء: "أُحيي وزارتي الداخلية والدفاع، وجميع منتسبي الجيش والشرطة، على ما حققوه من إنجاز كبير في بسط الأمن وفرض سلطة الدولة في العاصمة".

وأكد رئيس الحكومة أن ما تحقق من استعادة السيطرة الأمنية في طرابلس يمثل رسالة واضحة بأن المؤسسات النظامية للدولة قادرة على حماية الوطن وصون كرامة المواطنين، مشددا على أن هذه الخطوة تُعد تحولا حاسما باتجاه إنهاء وجود المجموعات المسلحة غير النظامية، وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف أن "ما تحقق اليوم يؤكد أن المؤسسات النظامية قادرة على حماية الوطن وحفظ كرامة المواطنين، ويُشكل خطوة حاسمة نحو إنهاء المجموعات غير النظامية، وترسيخ مبدأ ألاّ مكان في ليبيا إلا لمؤسسات الدولة، ولا سلطة إلا للقانون".

وأعلنت وزارة الدفاع في حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا فجر اليوم الثلاثاء، انتهاء العملية العسكرية في طرابلس بنجاح.

كما أكدت وزارة الدفاع بحكومة الوحدة سيطرتها على كامل مقار جهاز الدعم والاستقرار.