بينهم صحفي.. شهداء ومصابون في قصف إسرائيلي على مجمع ناصر الطبي بخان يونس



وكالات

قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، استهدف مجمع ناصر الطبي بخان يونس جنوبي قطاع غزة.

واستهداف الطيران الإسرائيلي الطابق الثالث في مستشفى ناصر الطبي في خان يونس، ما أسفر عن سقوط عددا من الشهداء ومصابين.

كما استشهد الصحفي حسن إصليح، في القصف الإسرائيلي على مجمع ناصر الطبي بخان يونس، وفقا لما ذكرته الغد.

وقصف طيران الاحتلال الإسرائيلي، خيمة تؤوي نازحين بمنطقة العمودي شمالي قطاع غزة.

وأسفر القصف الإسرائيلي عن استشهاد 3 فلسطينيين، كانوا متواجدين داخل خيمة النازحين، وفقا لما ذكرته الغد.

كما شن طيران الاحتلال قصف استهدف خيمة تؤوي نازحين غربي خان يونس أسفر عن سقوط 3 شهداء ومصابون.

واستهداف طيران الاحتلال شقة سكنية بمخيم الشاطئ غربي مدينة غزة، إذ أنه لا يزال القصف الإسرائيلي يستهدف شمالي قطاع غزة.